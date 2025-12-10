Munich Re-Aktie trotzdem in Rot: Mittelfristziele erhöht

Die Munich Re hat sich neue Ziele für die nächsten Jahre bis 2030 verordnet.

Wie der Rückversicherungskonzern mitteilte, soll die Eigenkapitalrendite bis Jahresende 2030 bei über 18 Prozent liegen. Der Gewinn je Aktie soll pro Jahr um durchschnittlich mehr als 8 Prozent zulegen. Die Gesamtausschüttungsquote, die Dividenden und Aktienrückkäufe umfasst, wird bei über 80 Prozent festgelegt.

Die neuen Mittelfristziele lösen die im Jahr 2020 ausgegebenen und Ende 2025 auslaufenden Ziele ab. Diese sahen eine Eigenkapitalrendite von 14 bis 16 Prozent und einen durchschnittlichen Anstieg von Ergebnis und Dividende je Aktie um durchschnittlich mindestens 5 Prozent im Jahr vor. 2024 lag die Eigenkapitalrendite bei 18,2 Prozent.

Am Donnerstag findet der Kapitalmarkttag der Munich Re statt, in dessen Rahmen die neuen Ziele erläutert werden.

Munich Re will Gewinn 2026 auf 6,3 Milliarden Euro steigern

Die Munich Re strebt für das kommende Jahr ein weiteres Gewinnwachstum an. Wie der Rückversicherungskonzern mitteilte, soll der Gewinn 2026 bei 6,3 Milliarden Euro liegen. Für dieses Jahr wird ein Nettoergebnis von 6 Milliarden Euro erwartet nach 5,7 Milliarden im Vorjahr, wie das DAX-Unternehmen im November bekräftigt hatte. Der Analystenkonsens für nächstes Jahr steht bei 6,35 Milliarden Euro.

Den Versicherungsumsatz erwartet die Munich Re 2026 bei 64 Milliarden Euro gegenüber einer Konsensprognose von 62 Milliarden Euro und einer - zuletzt gesenkten - eigenen Erwartung von 61 Milliarden Euro für dieses Jahr. Die Kapitalanlagerendite wird bei über 3,5 Prozent gesehen.

Via XETRA verliert die Munich Re-Aktie zwischenzeitlich 0,26 Prozent auf 539,40 Euro.

DOW JONES