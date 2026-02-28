UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
28.02.2026 09:34:02
Muss UBS-Chef Sergio Ermotti eine Zusatzrunde drehen?
Der CEO der kombinierten Grossbank soll noch ein Jahr länger im Amt bleiben, schreibt die NZZ. Grund dafür soll der Streit um die Eigenmittelverordnung sein. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
