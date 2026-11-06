Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|"Blauer Tsunami"
|
06.11.2026 17:53:39
Nach KI-Schock: Infineon-Aktie stabilisiert sich
Die Experten der Investmentbank Bernstein sprachen von einem "blauen Tsunami", der über die Branche hereingebrochen sei. Damit spielten sie auf den deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen an. In den USA steht blau für die US-Demokraten und Rot für die Republikaner.
Börsianer befürchten, dass die Demokraten mit ihren Mehrheiten im Senat und Kongress insbesondere den Ausbau von KI-Rechenzentren bremsen könnten. Dies heizt die ohnehin bestehenden Sorgen um die zeitnahe Amortisierung der immensen Investitionen weiter an. Besonders stark trifft es die Ausrüster der Rechenzentren, weniger die Hyperscaler - also die Betreiber der Infrastruktur.
Die Bernstein-Experten halten die Marktreaktion allerdings für übertrieben. Sie gehen weiter davon aus, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren oppositionellen Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen.
Die Infineon-Aktie verlor im XETRA-Handel letztlich moderat um 0,42 Prozent zu auf 45,76 Euro.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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