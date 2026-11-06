Infineon Aktie

Infineon ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
"Blauer Tsunami" 06.11.2026 17:53:39

Nach KI-Schock: Infineon-Aktie stabilisiert sich

Nach KI-Schock: Infineon-Aktie stabilisiert sich

Nach ihrem Vortagesrutsch auf das tiefste Niveau seit April haben sich die Aktien von Infineon am Freitag etwas stabilisiert. Das sollten Anleger wissen.

Am Donnerstagnachmittag war die KI-Branche ausgehend von den USA heftig unter Druck geraten. Der NASDAQ 100 verzeichnete mit minus 6,4 Prozent seinen heftigsten Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020. Der Halbleiterindex SOX brach um 12 Prozent ein.

Die Experten der Investmentbank Bernstein sprachen von einem "blauen Tsunami", der über die Branche hereingebrochen sei. Damit spielten sie auf den deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen an. In den USA steht blau für die US-Demokraten und Rot für die Republikaner.

Börsianer befürchten, dass die Demokraten mit ihren Mehrheiten im Senat und Kongress insbesondere den Ausbau von KI-Rechenzentren bremsen könnten. Dies heizt die ohnehin bestehenden Sorgen um die zeitnahe Amortisierung der immensen Investitionen weiter an. Besonders stark trifft es die Ausrüster der Rechenzentren, weniger die Hyperscaler - also die Betreiber der Infrastruktur.

Die Bernstein-Experten halten die Marktreaktion allerdings für übertrieben. Sie gehen weiter davon aus, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren oppositionellen Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen.

Die Infineon-Aktie verlor im XETRA-Handel letztlich moderat um 0,42 Prozent zu auf 45,76 Euro.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RBI-Aktie gesucht: Raiffeisen Bank International hält 96,79 Prozent aller Addiko-Aktien
IAG-Aktie klettert dennoch: Gewinn gibt wegen Kerosinpreisen nach
IonQ-Aktie klar im Plus: Klares Umsatz- und Ergebnis-Plus begeistert Anleger

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 45,95 2,11% Infineon AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen