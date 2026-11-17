Infineon Aktie
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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Infineon mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Im Nachgang der Messe Electronica 2026 in München schrieb Analyst Aleksander Peterc am Montag: Der Bereich Robotic sei zunächst eine Frage von Daten, Software und konkreten Anwendung, bevor die Volumina in den Vordergrund rückten. Unternehmen wie Melexis, STMicro und Infineon weiteten ihre Portfolios für Sensorik, Steuerung und Leistungselektronik auf den Robotik-Bereich aus. Das Marktpotenzial für die dort einsetzbaren Komponenten sei attraktiv, doch Aspekte wie Geschicklichkeit, Systemintegration und der praktische Einsatz stellten weiterhin Hürden dar. Peterc sieht eher langfristiges Potenzial und weniger eine wesentliche Triebfeder für das Jahr 2027./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
48,67 €
|
Abst. Kursziel*:
68,48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
49,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,14%
|
Analyst Name::
Aleksander Peterc
|
KGV*:
-
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