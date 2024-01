NASDAQ-Handel: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,58 Prozent auf 16 775,68 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,143 Prozent auf 16 702,55 Punkte an der Kurstafel, nach 16 678,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 654,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 775,68 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, stand der NASDAQ 100 bei 16 084,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 131,52 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 11 205,78 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intuitive Surgical (+ 9,71 Prozent auf 362,66 USD), Palo Alto Networks (+ 4,84 Prozent auf 314,95 USD), Atlassian A (+ 3,76 Prozent auf 244,15 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,74 Prozent auf 370,80 USD) und Fortinet (+ 2,95 Prozent auf 61,16 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-4,01 Prozent auf 3,48 USD), Walgreens Boots Alliance (-3,23 Prozent auf 24,54 USD), Gilead Sciences (-2,43 Prozent auf 83,97 USD), The Kraft Heinz Company (-1,88 Prozent auf 37,83 USD) und Baker Hughes (-1,71 Prozent auf 31,08 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 980 156 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,639 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at