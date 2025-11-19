Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
19.11.2025 16:43:20
Near Its 52-Week High, Is Apple Stock a Buy?
Apple (NASDAQ: AAPL) stock is rallying in 2025.*Stock prices used were the afternoon prices of Nov. 15, 2025. The video was published on Nov. 17, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
19.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag in Rot (finanzen.at)
|
17.11.25
|NYSE-Handel So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
17.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones pendelt um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.11.25