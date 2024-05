Novavax-Aktie weiter gefragt: Warum Anleger zugreifen

• Novavax öffnet Bücher zum abgelaufenen Quartal• Kooperation mit Sanofi• Analysten wagen sich aus der Reserve

Novavax legt verbesserte Bilanz vor - und informiert über Sanofi-Deal

In der vergangenen Woche begeisterte der US-amerikanische Impfstoffhersteller Novavax nicht nur mit besser ausgefallenen Zahlen zum ersten Quartal 2024, sondern wartete auch mit einer milliardenschweren Kooperation auf. So berichtete das in Gaithersburg, Maryland, beheimatete Unternehmen am Berichtstag über ein co-exklusives 1,4 Milliarden schweres Lizenzabkommen mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi. Die Vereinbarung zielt darauf ab, dass beide Unternehmen den COVID-Impfstoff von Novavax ab 2025 gemeinsam vermarkten. Auch Kombinationsimpfungen aus Stoffen gegen das Coronavirus und die Grippe seien denkbar. Sanofi wolle an Novavax eine Vorauszahlung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar leisten, darüber hinaus seien bis zu 700 Millionen US-Dollar für erreichte Meilensteine in der Entwicklung möglich, informierten beide Firmen.

Novavax-Aktie klettert weiter

Von den Neuigkeiten um die Kooperation profitierte besonders die Aktie von Novavax. Das an der US-Börse NASDAQ notierte Papier kletterte am Freitag nach der Ankündigung letztendlich um 98,66 Prozent auf 8,88 US-Dollar. An der Börse scheint die Tragweite des Deals jedoch auch nach dem Wochenende noch nicht ganz verarbeitet gewesen zu sein. So verteuerte sich die Novavax-Aktie im Montagshandel schlussendlich um weitere 47,64 Prozent auf 13,11 US-Dollar. Und auch am Dienstag sind weitere Gewinne drin, wenn die Rally auch an Tempo verloren hat. Zeitweise steigen die Titel des Impfstoffherstellers vorbörslich um 2,29 Prozent auf 13,45 US-Dollar.

Analysten rücken leicht von skeptischer Haltung ab

Antrieb dürfte den Titeln auch eine Einschätzung des JPMorgan-Analysten Eric Joseph verschafft haben, über die die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtete. Wie der Experte erklärte, haben sich die Aussichten für den Pharmakonzern durch die Sanofi-Zusammenarbeit deutlich aufgehellt, schließlich sei der Deal "transformativ für das gesamte Geschäft von Novavax". Durch die Kooperation mit dem französischen Branchenprimus schmälern sich die kommerziellen Bedenken hinsichtlich des Geschäfts von Novavax. Dementsprechend rückte Joseph von seiner "Underweight"-Empfehlung für die Novavax-Aktie ab und spricht für das Papier nun ein "Neutral"-Rating aus.

Und auch bei TD Cowen ist man der Novavax-Aktie nun freundlicher gesinnt. So hat die US-Investmentbank laut "Der Aktionär" ihr Kursziel für den Impfstoffhersteller trotz anhaltender Skepsis von 5 auf 10 US-Dollar erhöht. Damit liegt die Einschätzung der Experten aber noch immer unter dem aktuellen Kursniveau.

Redaktion finanzen.at

