OMV - Baader Bank senkt Kursziel geringfügig von 47,90 auf 47,5 Euro

Die Analysten der Baader Bank haben ihr Sechs-Monats-Kursziel für die Aktien des heimischen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns OMV von leicht 47,90 auf 47,50 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Add" wurde bestätigt.

Für ihre aktuelle Studie hat die Analystin Elif Binici die OMV-Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2023 berücksichtigt, sowie ihre Einschätzung zu den Downstream-Aktivitäten der OMV revidiert. Dies habe aber keine signifikanten Änderungen für die Prognosen 2024-2026 gebracht. Ihre Schätzungen reflektierten bereits die schwierige Situation im Downstream-Bereich für die Chemie- als auch die Öl-Sparte.

Die Prognosen wurden um rund vier Prozent gesenkt: Beim Gewinn je Aktie erwartet die Baader Bank aktuell 6,53 Euro für 2024 (bisher 6,79 Euro), sowie 5,97 Euro für 2025 (bisher 6,18 Euro). Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 3,50 Euro für 2024 und 2025.

Am Donnerstag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse mit einem leichten Plus von 0,63 Prozent bei 41,57 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

szk

