Optimismus in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start steigen

Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 4 976,25 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,255 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,015 Prozent auf 4 974,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 974,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 974,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 980,04 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 710,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 523,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 288,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 980,04 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 0,83 Prozent auf 26,63 EUR), Eni (+ 0,76 Prozent auf 14,74 EUR), Infineon (+ 0,53 Prozent auf 35,06 EUR), Allianz (+ 0,47 Prozent auf 257,50 EUR) und adidas (+ 0,46 Prozent auf 189,26 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 21,76 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,79 Prozent auf 39,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 115,76 EUR), UniCredit (-0,42 Prozent auf 31,20 EUR) und SAP SE (-0,42 Prozent auf 177,04 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 061 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 415,356 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,88 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at