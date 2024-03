Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mittags stärker

Heute wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent höher bei 5 060,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,356 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,041 Prozent auf 5 046,26 Punkte an der Kurstafel, nach 5 044,19 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 038,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 065,77 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 26.02.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 864,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 521,47 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 4 130,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 12,14 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 065,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 1,89 Prozent auf 31,47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,83 Prozent auf 40,57 EUR), Enel (+ 1,23 Prozent auf 6,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,12 Prozent auf 441,50 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,05 Prozent auf 188,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Stellantis (-0,94 Prozent auf 26,86 EUR), BASF (-0,26 Prozent auf 52,79 EUR), adidas (-0,22 Prozent auf 203,50 EUR), Ferrari (-0,14 Prozent auf 405,35 EUR) und BMW (-0,04 Prozent auf 106,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Intesa Sanpaolo-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 550 346 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 413,360 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,68 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at