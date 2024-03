Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt am Dienstagmittag im Plus

Am Dienstag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,21 Prozent stärker bei 4 356,97 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,227 Prozent auf 4 357,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 347,81 Punkten am Vortag.

Bei 4 377,27 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 354,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat, am 12.02.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 229,17 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.12.2023, lag der STOXX 50 noch bei 4 072,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, den Wert von 3 854,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,48 Prozent aufwärts. Bei 4 382,32 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 2,59 Prozent auf 5,90 GBP), Rio Tinto (+ 2,40 Prozent auf 49,25 GBP), Glencore (+ 1,88 Prozent auf 4,06 GBP), BP (+ 1,53 Prozent auf 4,79 GBP) und UBS (+ 1,40 Prozent auf 27,49 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Novartis (-1,37 Prozent auf 87,58 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 435,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,30 Prozent auf 38,62 EUR), Siemens (-0,25 Prozent auf 180,16 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,22 Prozent auf 40,86 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 411 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 541,099 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Santander-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at