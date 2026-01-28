Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|TecDAX im Blick
|
28.01.2026 12:26:58
Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im TecDAX
Am Mittwoch notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,31 Prozent höher bei 3 724,61 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 563,924 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,086 Prozent auf 3 709,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 712,95 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 763,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 704,93 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0,199 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 586,84 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 718,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, lag der TecDAX bei 3 681,70 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,77 Prozent. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 592,26 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 11,46 Prozent auf 24,90 EUR), Infineon (+ 5,40 Prozent auf 44,61 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,94 Prozent auf 112,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,45 Prozent auf 28,38 EUR) und Siltronic (+ 1,19 Prozent auf 55,30 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SMA Solar (-3,46 Prozent auf 37,36 EUR), AIXTRON SE (-2,81 Prozent auf 20,41 EUR), Ottobock (-2,65 Prozent auf 62,50 EUR), Sartorius vz (-2,50 Prozent auf 249,80 EUR) und QIAGEN (-1,69 Prozent auf 44,72 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 3 076 621 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 228,800 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,23 zu Buche schlagen. Mit 7,20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
