Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

Der DAX klettert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,53 Prozent auf 17 810,04 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,788 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,383 Prozent auf 17 648,89 Punkte an der Kurstafel, nach 17 716,71 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 827,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 619,40 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,375 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.02.2024, stand der DAX bei 16 921,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, betrug der DAX-Kurs 16 628,99 Punkte. Vor einem Jahr, am 07.03.2023, stand der DAX noch bei 15 559,53 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,21 Prozent nach oben. Bei 17 827,64 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,57 Prozent auf 26,66 EUR), Symrise (+ 2,58 Prozent auf 105,55 EUR), Fresenius SE (+ 2,16 Prozent auf 25,57 EUR), RWE (+ 2,05 Prozent auf 32,39 EUR) und Commerzbank (+ 2,01 Prozent auf 10,92 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Brenntag SE (-4,26 Prozent auf 81,78 EUR), Continental (-2,61 Prozent auf 70,92 EUR), Bayer (-1,80 Prozent auf 26,17 EUR), Porsche Automobil vz (-1,36 Prozent auf 46,99 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,92 Prozent auf 72,18 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 769 012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 202,490 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,91 zu Buche schlagen. Mit 7,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

