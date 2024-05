Optimismus in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag verbuchte der DAX via XETRA zum Handelsende ein Plus in Höhe von 1,45 Prozent auf 18 438,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,790 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,000 Prozent stärker bei 18 175,21 Punkten in den Handel, nach 18 175,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 442,40 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 175,21 Zählern.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bewegte sich der DAX bei 18 175,04 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 07.02.2024, einen Wert von 16 921,96 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, bei 15 961,02 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,95 Prozent aufwärts. Bei 18 567,16 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 12,93 Prozent auf 36,39 EUR), Zalando (+ 8,47 Prozent auf 26,51 EUR), Covestro (+ 3,53 Prozent auf 49,22 EUR), Deutsche Bank (+ 2,81 Prozent auf 16,04 EUR) und Commerzbank (+ 2,49 Prozent auf 14,19 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-1,65 Prozent auf 535,66 EUR), adidas (-1,33 Prozent auf 222,10 EUR), Hannover Rück (-1,33 Prozent auf 229,70 EUR), Siemens Healthineers (-0,88 Prozent auf 52,00 EUR) und Sartorius vz (-0,50 Prozent auf 280,70 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 359 729 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 199,269 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,72 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

