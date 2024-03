Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start im Aufwind

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent stärker bei 17 966,46 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,809 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 17 936,31 Punkte an der Kurstafel, nach 17 936,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 17 983,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 930,29 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 17 117,44 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, bei 16 650,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 14 768,20 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,14 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 039,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,21 Prozent auf 24,52 EUR), Siemens Energy (+ 1,49 Prozent auf 14,64 EUR), Porsche (+ 1,43 Prozent auf 89,62 EUR), Rheinmetall (+ 1,36 Prozent auf 463,10 EUR) und Sartorius vz (+ 1,13 Prozent auf 366,30 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil RWE (-1,20 Prozent auf 30,96 EUR), Deutsche Bank (-0,98 Prozent auf 13,49 EUR), adidas (-0,76 Prozent auf 203,45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,63 Prozent auf 443,00 EUR) und Beiersdorf (-0,37 Prozent auf 133,55 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 702 153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 200,669 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at