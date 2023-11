Optimismus in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen

Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,43 Prozent stärker bei 26 214,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 241,996 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,115 Prozent tiefer bei 26 071,12 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 101,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 235,88 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 990,78 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,338 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.10.2023, wurde der MDAX auf 24 423,49 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 105,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2022, bewegte sich der MDAX bei 26 054,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 2,90 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 626,97 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Gerresheimer (+ 2,82 Prozent auf 87,50 EUR), United Internet (+ 2,05 Prozent auf 20,40 EUR), Delivery Hero (+ 1,69 Prozent auf 31,83 EUR), Ströer SE (+ 1,63 Prozent auf 53,00 EUR) und KION GROUP (+ 1,56 Prozent auf 32,60 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Nemetschek SE (-1,70 Prozent auf 79,90 EUR), ENCAVIS (-1,57 Prozent auf 13,14 EUR), PUMA SE (-0,77 Prozent auf 56,36 EUR), AIXTRON SE (-0,58 Prozent auf 30,94 EUR) und Nordex (-0,56 Prozent auf 9,95 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 674 391 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 16,837 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,14 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,75 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at