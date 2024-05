Pluszeichen in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsende

Am Donnerstag tendierte der DAX via XETRA letztendlich 0,22 Prozent höher bei 18 514,08 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,812 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,042 Prozent auf 18 465,47 Punkte an der Kurstafel, nach 18 473,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 394,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 531,85 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 17 932,17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der DAX einen Wert von 17 678,19 Punkten auf. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 30.05.2023, mit 15 908,91 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,40 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 4,20 Prozent auf 28,06 EUR), Porsche (+ 2,23 Prozent auf 75,06 EUR), Commerzbank (+ 2,01 Prozent auf 15,71 EUR), adidas (+ 1,94 Prozent auf 231,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 22,01 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-5,22 Prozent auf 114,50 EUR), SAP SE (-4,12 Prozent auf 168,58 EUR), Merck (-2,28 Prozent auf 164,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,57 Prozent auf 454,60 EUR) und Siemens Healthineers (-0,45 Prozent auf 53,46 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 517 550 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 206,856 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at