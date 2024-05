Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag fester

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 17 991,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 106,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 903,50 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.04.2024, bei 18 369,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 16 944,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 758,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 7,45 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Henkel vz (+ 6,84 Prozent auf 79,06 EUR), Rheinmetall (+ 2,30 Prozent auf 524,20 EUR), Deutsche Bank (+ 1,89 Prozent auf 15,32 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,82 Prozent auf 224,30 EUR) und Merck (+ 1,80 Prozent auf 153,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Daimler Truck (-4,79 Prozent auf 40,52 EUR), Zalando (-1,15 Prozent auf 23,24 EUR), Bayer (-0,60 Prozent auf 27,96 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,41 Prozent auf 408,20 EUR) und Allianz (-0,34 Prozent auf 266,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 374 303 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 198,078 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,91 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at