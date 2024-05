Pluszeichen in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge

Am Mittwoch tendierte der SLI via SIX letztendlich 0,65 Prozent stärker bei 1 895,05 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 889,67 Zählern und damit 0,361 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 882,88 Punkte).

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 896,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 888,22 Punkten erreichte.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,48 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2024, wies der SLI einen Wert von 1 897,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, wurde der SLI mit 1 799,75 Punkten berechnet. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, bei 1 804,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 7,46 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 4,24 Prozent auf 31,50 CHF), Nestlé (+ 2,21 Prozent auf 94,20 CHF), Geberit (+ 1,93 Prozent auf 549,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 46,57 CHF) und Lonza (+ 1,19 Prozent auf 526,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Lindt (-2,35 Prozent auf 10 410,00 CHF), ams (-2,28 Prozent auf 1,20 CHF), Temenos (-2,00 Prozent auf 53,95 CHF), UBS (-1,72 Prozent auf 26,33 CHF) und Julius Bär (-1,02 Prozent auf 52,52 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 846 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 238,931 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 8,88 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at