Polytec-Aktie sackt ab: Autozulieferer senkt Gewinnprognose

Der oberösterreichische Autozulieferer Polytec senkt seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026.

Während der Vorstand bisher eine EBIT-Marge von rund 3 Prozent erwartet hat, geht das Management nunmehr von einer EBIT-Marge von 1 Prozent bis 2 Prozent aus, teilte das börsennotierte Unternehmen Polytec am Donnerstag mit. Der Gesamtjahresumsatz werde unterdessen am unteren Ende der Prognose bei rund 560 Mio. Euro erwartet.

Der Autozulieferer bekommt den kriselnden Automobilsektor zu spüren. Ausschlaggebend für die Prognosesenkung seien insbesondere "kurzfristige Umsatzanpassungen wesentlicher Kunden" für das vierte Quartal. Zudem wirkten operative Belastungen aus Portfolioanpassungen zeitlich begrenzt nach, was unter anderem auf die Schließung des deutschen Werkes Weierbach zurückzuführen sei.

In Wien notierte die Polytec-Aktie schließlich kräftige 23,44 Prozent tiefer bei 4,90 Euro.

sag/fel

APA