Prediction: This Will Happen to Intel Stock in 2027

Intel (NASDAQ: INTC) has had a strong 2026, rising over 200% this year. That has made it one of the S&P 500's top 10 performers, but with 2027 around the corner, is it still a good investment now?

Intel is on shaky ground. The stock rallied from its late 2025 lows after the U.S. government and Nvidia (NASDAQ: NVDA) bought stakes in the company. Both want to see Intel succeed, as it is important to have a wider array of options in the chip foundry and central processing unit (CPU) marketplaces. While Intel's CPU products are still solid and are seeing widespread adoption in data centers, the biggest questions about its future surround its chip foundry segment.

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