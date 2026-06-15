Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
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15.06.2026 18:19:58
Rolls-Royce wins contract to build small nuclear reactors in Sweden
UK firm’s SMR unit beats competition from GE Vernova Hitachi for its third major contractWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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