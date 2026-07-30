Rolls-Royce Aktie

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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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30.07.2026 14:30:59

Rolls-Royce Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Der Triebwerksbauer habe mit dem ersten Halbjahr an seinen Trend der besser als erwarteten Zahlen angeknüpft, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er den Ausblick angehoben./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
14,48 £ 		Abst. Kursziel*:
10,48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
14,58 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
9,72%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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