Rolls-Royce Aktie
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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Der Triebwerksbauer habe mit dem ersten Halbjahr an seinen Trend der besser als erwarteten Zahlen angeknüpft, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er den Ausblick angehoben./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
16,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
14,48 £
|
Abst. Kursziel*:
10,48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
14,58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,72%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
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