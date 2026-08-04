Rolls-Royce Aktie
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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1625 auf 1800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Halbjahresergebnisse hätten klar über den durchschnittlichen Markterwartungen gelegen, resümierte David Perry am Dienstag. Er signalisiert für die Aktien des Turbinenherstellers noch deutliches Potenzial./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Overweight
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15,07 £
|
Abst. Kursziel*:
19,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15,27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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