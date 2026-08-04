Rolls-Royce Aktie

17,85EUR 0,48EUR 2,74%
Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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04.08.2026 07:10:09

Rolls-Royce Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1625 auf 1800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Halbjahresergebnisse hätten klar über den durchschnittlichen Markterwartungen gelegen, resümierte David Perry am Dienstag. Er signalisiert für die Aktien des Turbinenherstellers noch deutliches Potenzial./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Overweight
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15,07 £ 		Abst. Kursziel*:
19,46%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15,27 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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