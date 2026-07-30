Rolls-Royce Aktie
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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1625 Pence belassen. Wieder einmal habe der Treibwerk-Hersteller hervorragende Kennziffern vorgelegt, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) hätten die Konsensschätzungen deutlich übertroffen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Overweight
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16,25 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14,45 £
|
Abst. Kursziel*:
12,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
14,51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,96%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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