Rolls-Royce Aktie

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Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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05.08.2026 08:40:55

Rolls-Royce Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1325 auf 1705 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard begründete das höhere Kursziel in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar unter anderem mit höheren Zielvorgaben des Triebwerkherstellers für das laufende Geschäftsjahr. Aber auch über 2028 hinaus seien die Perspektiven gut, nachdem sich alle Geschäftsbereiche in diesem Jahr besser als erwartet entwickelt hätten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17,05 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,61 £ 		Abst. Kursziel*:
9,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
10,13%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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