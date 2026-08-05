Rolls-Royce Aktie
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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1325 auf 1705 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard begründete das höhere Kursziel in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar unter anderem mit höheren Zielvorgaben des Triebwerkherstellers für das laufende Geschäftsjahr. Aber auch über 2028 hinaus seien die Perspektiven gut, nachdem sich alle Geschäftsbereiche in diesem Jahr besser als erwartet entwickelt hätten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,05 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,61 £
|
Abst. Kursziel*:
9,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,13%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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