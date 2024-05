Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,50 Prozent leichter bei 27 371,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 246,498 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,005 Prozent schwächer bei 27 507,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 27 508,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 27 507,14 Punkte, das Tagestief hingegen 27 371,39 Zähler.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 2,35 Prozent. Vor einem Monat, am 17.04.2024, wurde der MDAX mit 25 926,74 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wies der MDAX 26 148,08 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 405,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,99 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit SMA Solar (+ 0,98 Prozent auf 49,26 EUR), Nordex (+ 0,82 Prozent auf 14,68 EUR), Fraport (+ 0,67 Prozent auf 52,90 EUR), Lufthansa (+ 0,51 Prozent auf 6,75 EUR) und thyssenkrupp (+ 0,45 Prozent auf 4,96 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil LANXESS (-4,14 Prozent auf 26,16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,26 Prozent auf 40,36 EUR), HENSOLDT (-1,90 Prozent auf 38,14 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,49 Prozent auf 118,70 EUR) und Gerresheimer (-1,37 Prozent auf 100,70 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 104 889 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,831 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Lufthansa-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

