Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags

Am Mittwoch legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:42 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 4 051,16 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566,247 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,103 Prozent fester bei 4 056,13 Punkten, nach 4 051,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 060,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 025,86 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 770,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 901,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 770,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,78 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,63 Prozent auf 32,04 EUR), Sartorius vz (+ 2,45 Prozent auf 234,50 EUR), freenet (+ 1,41) Prozent auf 24,40 EUR), QIAGEN (+ 1,24 Prozent auf 37,29 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,20 Prozent auf 13,49 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,15 Prozent auf 75,35 EUR), Infineon (-2,95 Prozent auf 55,55 EUR), HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 91,90 EUR), Elmos Semiconductor (-2,34 Prozent auf 142,20 EUR) und JENOPTIK (-2,24 Prozent auf 39,22 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 598 401 Aktien gehandelt. Mit 207,271 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,46 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at