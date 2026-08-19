Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Performance im Fokus
|
19.08.2026 15:58:56
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags
Um 15:42 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 4 051,16 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566,247 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,103 Prozent fester bei 4 056,13 Punkten, nach 4 051,96 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 060,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 025,86 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 770,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 901,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 770,23 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,78 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,63 Prozent auf 32,04 EUR), Sartorius vz (+ 2,45 Prozent auf 234,50 EUR), freenet (+ 1,41) Prozent auf 24,40 EUR), QIAGEN (+ 1,24 Prozent auf 37,29 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,20 Prozent auf 13,49 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,15 Prozent auf 75,35 EUR), Infineon (-2,95 Prozent auf 55,55 EUR), HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 91,90 EUR), Elmos Semiconductor (-2,34 Prozent auf 142,20 EUR) und JENOPTIK (-2,24 Prozent auf 39,22 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 598 401 Aktien gehandelt. Mit 207,271 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,46 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu freenet AG
|
19.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
19.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
19.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
19.08.26
|XETRA-Handel MDAX zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|32,30
|3,99%
|Eckert & Ziegler
|13,29
|-0,60%
|Elmos Semiconductor
|139,80
|-3,85%
|freenet AG
|24,30
|1,33%
|HENSOLDT
|91,80
|-1,59%
|Infineon AG
|54,87
|-4,90%
|JENOPTIK AG
|38,80
|-3,10%
|QIAGEN N.V.
|37,87
|2,94%
|SAP SE
|184,34
|1,26%
|Sartorius AG Vz.
|234,20
|1,96%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|73,10
|-6,40%
|TeamViewer
|6,64
|1,14%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|32,02
|0,31%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 059,16
|0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.