Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Verluste

Um 12:10 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent auf 3 264,49 Punkte nach. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 498,114 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,015 Prozent auf 3 273,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3 274,00 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 252,68 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 273,96 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 1,75 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 02.04.2024, lag der TecDAX bei 3 396,26 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 02.02.2024, bei 3 324,62 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, bei 3 254,49 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,81 Prozent nach. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit QIAGEN (+ 1,83 Prozent auf 39,80 EUR), EVOTEC SE (+ 1,80 Prozent auf 9,92 EUR), SMA Solar (+ 1,68 Prozent auf 50,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,16 Prozent auf 21,74 EUR) und CANCOM SE (+ 1,16 Prozent auf 29,64 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen ATOSS Software (-3,37 Prozent auf 243,50 EUR), Nemetschek SE (-2,87 Prozent auf 81,15 EUR), HENSOLDT (-1,84 Prozent auf 36,18 EUR), Infineon (-1,76 Prozent auf 32,15 EUR) und Siemens Healthineers (-1,34 Prozent auf 51,40 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 189 425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198,078 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at