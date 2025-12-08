Vodafone Group Aktie
|1,08EUR
|0,01EUR
|1,08%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 100 auf 120 Pence angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. 2026 dürften sich die Vorzeichen nach einigen Jahren Gewinnschwäche wieder ändern, schrieb Mathieu Robilliard am Sonntag. Die Briten entdeckten wieder ihre "Herausforderer-Denkweise" - auf dem heimischen Breitbandmarkt ebenso wie in Deutschland und Afrika./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 15:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Overweight
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
1,20 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
0,95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
