08.12.2025 10:55:49

Vodafone Group Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 100 auf 120 Pence angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. 2026 dürften sich die Vorzeichen nach einigen Jahren Gewinnschwäche wieder ändern, schrieb Mathieu Robilliard am Sonntag. Die Briten entdeckten wieder ihre "Herausforderer-Denkweise" - auf dem heimischen Breitbandmarkt ebenso wie in Deutschland und Afrika./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 15:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Overweight
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
1,20 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1,08 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
0,95 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:55 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
28.11.25 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
21.11.25 Vodafone Group Sell UBS AG
18.11.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
