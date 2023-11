Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Abend Verluste.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,25 Prozent tiefer bei 15 947,87 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,000 Prozent stärker bei 15 987,66 Punkten, nach 15 987,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 013,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 825,67 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,137 Prozent. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, bei 14 335,51 Punkten. Der NASDAQ 100 lag am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, bei 15 462,43 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, den Wert von 12 030,06 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 46,81 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 166,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 696,42 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,03 Prozent auf 147,44 USD), Workday A (+ 2,74 Prozent auf 270,72 USD), Autodesk (+ 2,14 Prozent auf 218,43 USD), Palo Alto Networks (+ 2,14 Prozent auf 295,09 USD) und Dollar Tree (+ 2,04 Prozent auf 123,59 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Lucid (-3,21 Prozent auf 4,22 USD), Warner Bros Discovery (-3,06 Prozent auf 10,45 USD), NVIDIA (-2,85 Prozent auf 467,70 USD), Atlassian A (-2,35 Prozent auf 190,95 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-2,29 Prozent auf 53,69 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 605 946 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,704 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

2024 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 9,42 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at