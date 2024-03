Schwacher Handel: DAX gibt schlussendlich nach

Am Montag bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,38 Prozent leichter bei 17 746,27 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,797 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,694 Prozent auf 17 690,95 Punkte an der Kurstafel, nach 17 814,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 662,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 750,72 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, betrug der DAX-Kurs 16 926,50 Punkte. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 11.12.2023, mit 16 794,43 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 427,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 5,83 Prozent. Bei 17 879,11 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,79 Prozent auf 27,64 EUR), Bayer (+ 2,07 Prozent auf 26,82 EUR), Deutsche Bank (+ 1,61 Prozent auf 13,01 EUR), Henkel vz (+ 1,54 Prozent auf 73,64 EUR) und QIAGEN (+ 1,13 Prozent auf 41,26 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Continental (-4,53 Prozent auf 66,96 EUR), Brenntag SE (-2,76 Prozent auf 78,08 EUR), Zalando (-2,52 Prozent auf 18,57 EUR), Sartorius vz (-2,05 Prozent auf 358,60 EUR) und Covestro (-1,95 Prozent auf 48,15 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 10 985 870 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,529 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,84 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

