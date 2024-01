Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich im Minus

Am Dienstag fiel der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,25 Prozent auf 37 905,45 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 11,329 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,216 Prozent auf 37 919,55 Punkte an der Kurstafel, nach 38 001,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 37 804,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 37 980,73 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der Dow Jones mit 37 385,97 Punkten berechnet. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, bei 32 936,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33 629,56 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,505 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 109,20 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Verizon (+ 6,70 Prozent auf 42,23 USD), Procter Gamble (+ 4,14 Prozent auf 153,98 USD), Intel (+ 1,39) Prozent auf 48,89 USD), Nike (+ 1,33 Prozent auf 101,90 USD) und Honeywell (+ 0,95 Prozent auf 202,94 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil 3M (-11,03 Prozent auf 96,10 USD), Home Depot (-1,66 Prozent auf 350,78 USD), Johnson Johnson (-1,64 Prozent auf 159,81 USD), Boeing (-1,60 Prozent auf 211,50 USD) und Walt Disney (-1,38 Prozent auf 93,77 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 11 220 722 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 2,716 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Verizon-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,79 Prozent gelockt.

