Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus

Der MDAX zeigte sich am ersten Tag der Woche in Rot.

Der MDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,51 Prozent auf 25 987,37 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 250,586 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,111 Prozent fester bei 26 149,57 Punkten, nach 26 120,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 209,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 932,86 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 25 651,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 370,25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, einen Stand von 28 918,65 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 3,17 Prozent ein. 27 272,39 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. 25 075,79 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 3,96 Prozent auf 28,32 EUR), Jungheinrich (+ 2,30 Prozent auf 31,96 EUR), Scout24 (+ 2,05) Prozent auf 68,72 EUR), Nordex (+ 1,85 Prozent auf 11,57 EUR) und freenet (+ 1,73 Prozent auf 25,88 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen HelloFresh (-5,93 Prozent auf 11,89 EUR), EVOTEC SE (-3,87 Prozent auf 13,41 EUR), K+S (-3,42 Prozent auf 12,72 EUR), RTL (-3,33 Prozent auf 33,12 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,23 Prozent auf 34,48 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4 822 043 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,901 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,88 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at