Schwacher Handel: STOXX 50 am Mittag schwächer

Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,74 Prozent auf 4 524,42 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 4 558,91 Punkte an der Kurstafel, nach 4 558,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 570,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 519,72 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, mit 4 525,05 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, bei 4 347,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, den Wert von 3 972,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,57 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Schneider Electric (+ 1,18 Prozent auf 229,12 EUR), Sanofi (+ 0,67 Prozent auf 90,79 EUR), SAFRAN (+ 0,65 Prozent auf 209,12 EUR), EssilorLuxottica (+ 0,54 Prozent auf 208,12 EUR) und BASF (+ 0,31 Prozent auf 46,30 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Glencore (-3,08 Prozent auf 4,61 GBP), Rio Tinto (-2,72 Prozent auf 52,12 GBP), UniCredit (-2,04 Prozent auf 35,46 EUR), HSBC (-1,99 Prozent auf 6,79 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,81 Prozent auf 38,50 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 729 770 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 582,161 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

