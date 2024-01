Schwacher Handel: STOXX 50 schlussendlich in Rot

Der STOXX 50 bewegte sich am Mittwochabend im Minus.

Der STOXX 50 gab im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,98 Prozent auf 4 032,46 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,588 Prozent schwächer bei 4 048,54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 072,50 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4 048,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 010,21 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,57 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 070,63 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, bei 3 955,09 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 17.01.2023, mit 3 912,41 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,45 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 124,90 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,61 Prozent auf 392,80 EUR), Novartis (+ 0,92 Prozent auf 93,65 CHF), Allianz (+ 0,91 Prozent auf 244,85 EUR), SAP SE (+ 0,17 Prozent auf 144,82 EUR) und RELX (-0,09 Prozent auf 32,21 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Glencore (-4,47 Prozent auf 4,20 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,20 Prozent auf 59,32 EUR), National Grid (-2,77 Prozent auf 10,37 GBP), BASF (-2,47 Prozent auf 43,16 EUR) und Richemont (-2,41 Prozent auf 105,40 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 22 968 648 Aktien gehandelt. Mit 433,958 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at