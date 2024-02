Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,99 Prozent schwächer bei 16 868,71 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,718 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,295 Prozent auf 16 987,09 Punkte an der Kurstafel, nach 17 037,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 16 841,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 991,61 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, notierte der DAX bei 16 704,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2023, wies der DAX einen Wert von 15 345,00 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 13.02.2023, einen Stand von 15 397,34 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,592 Prozent. Bei 17 049,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,58 Prozent auf 361,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,28 Prozent auf 411,50 EUR), BASF (+ 1,14) Prozent auf 45,33 EUR), Hannover Rück (+ 1,13 Prozent auf 232,60 EUR) und Continental (+ 0,79 Prozent auf 76,28 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-5,92 Prozent auf 32,24 EUR), SAP SE (-3,28 Prozent auf 162,26 EUR), Zalando (-2,83 Prozent auf 19,07 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,33 Prozent auf 25,96 EUR) und adidas (-2,26 Prozent auf 170,30 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 467 206 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 196,884 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at