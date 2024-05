Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Abschläge

DAX-Kurs am Dienstag zum Handelsende.

Zum Handelsende notierte der DAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent leichter bei 18 684,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,819 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,004 Prozent höher bei 18 775,55 Punkten, nach 18 774,71 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 635,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 855,05 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, einen Wert von 18 161,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, lag der DAX noch bei 17 601,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wurde der DAX mit 15 983,97 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 11,42 Prozent. 18 892,92 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten registriert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,91 Prozent auf 26,83 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,41 Prozent auf 123,30 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,93 Prozent auf 28,53 EUR), Symrise (+ 0,99 Prozent auf 107,15 EUR) und Commerzbank (+ 0,96 Prozent auf 15,74 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Börse (-2,57 Prozent auf 178,20 EUR), MTU Aero Engines (-1,84 Prozent auf 229,80 EUR), SAP SE (-1,77 Prozent auf 177,22 EUR), Sartorius vz (-1,70 Prozent auf 249,30 EUR) und QIAGEN (-1,68 Prozent auf 39,58 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 069 340 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 210,170 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at