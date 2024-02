Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag steht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,29 Prozent im Minus bei 26 019,91 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 245,981 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,219 Prozent auf 26 038,14 Punkte an der Kurstafel, nach 26 095,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 972,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 053,36 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, mit 26 296,91 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2023, lag der MDAX bei 25 409,63 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 13.02.2023, einen Stand von 28 509,10 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 3,05 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 2,43 Prozent auf 32,04 EUR), Nordex (+ 2,33 Prozent auf 10,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,86 Prozent auf 112,30 EUR), K+S (+ 1,54 Prozent auf 13,18 EUR) und LANXESS (+ 1,19 Prozent auf 25,48 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Siltronic (-6,56 Prozent auf 86,20 EUR), AIXTRON SE (-2,22 Prozent auf 33,96 EUR), HelloFresh (-1,93 Prozent auf 12,93 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,61 Prozent auf 146,60 EUR) und Scout24 (-1,44 Prozent auf 64,32 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 215 329 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 17,250 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,14 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,22 Prozent bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at