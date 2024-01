Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag leichter

Der FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,21 Prozent leichter bei 7 673,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,384 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 689,61 Punkten in den Montagshandel, nach 7 689,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 636,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 689,61 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 08.12.2023, bei 7 554,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Stand von 7 494,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, lag der FTSE 100 bei 7 699,49 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Melrose Industries (+ 4,13 Prozent auf 5,80 GBP), Rolls-Royce (+ 2,70 Prozent auf 3,05 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,50 Prozent auf 5,58 GBP), Legal General (+ 2,38 Prozent auf 2,50 GBP) und Prudential (+ 2,19 Prozent auf 8,39 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen BP (-2,84 Prozent auf 4,60 GBP), Anglo American (-2,64 Prozent auf 18,21 GBP), JD Sports Fashion (-2,25 Prozent auf 1,17 GBP), Glencore (-2,22 Prozent auf 4,53 GBP) und Antofagasta (-1,36 Prozent auf 15,95 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 071 275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 193,756 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Vodafone Group lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at