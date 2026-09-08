Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Investment-Tipp 08.09.2026 16:04:48

Scout24-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform

Scout24-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform

Die Scout24-Aktie wurde von Bernstein Research genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 anlässlich einer kürzlich veröffentlichten Studie des Internetportal-Betreibers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Ergebnisse mit Blick auf das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Einfamilienhäusern in Deutschland untermauerten einmal mehr die Rolle von Scout24 als glaubwürdiger Marktgestalter, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte selbst in Zeiten, in denen der Immobilienmarkt unter Druck stehe.

Aktienauswertung: Die Scout24-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 74,40 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 20,97 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 74 610 Scout24-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 11,6 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Scout24 wird am 04.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Scout24

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