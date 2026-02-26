Scout24-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Bernstein Research hat die Scout24-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Outperform" belassen. Die Debatte um Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz habe die Branche der Internet-Dienstleister wochenlang umgetrieben, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Zahlen von Scout24 deuteten aber darauf hin, dass KI weniger belaste als befürchtet.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 66,50 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 57,89 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 277 456 Scout24-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 22,5 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.