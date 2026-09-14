Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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14.09.2026 21:40:39

Should You Buy Nike Stock Before Oct. 1?

Nike (NYSE:NKE) has begun a new fiscal year, and its first-quarter numbers are set to come out on Oct. 1. The company has been facing some considerable challenges in recent years in growing its business, with CEO Elliott Hill leading the company for nearly two years, in an attempt to turn things around.

However, the apparel company is heading into earnings going up against some weak prior-year comparables and a low valuation. Could it be an opportune time to buy Nike's stock before its earnings come out?

Image source: Getty Images.

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Nike Inc. 32,04 0,77% Nike Inc.

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