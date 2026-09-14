Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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14.09.2026 21:40:39
Should You Buy Nike Stock Before Oct. 1?
Nike (NYSE:NKE) has begun a new fiscal year, and its first-quarter numbers are set to come out on Oct. 1. The company has been facing some considerable challenges in recent years in growing its business, with CEO Elliott Hill leading the company for nearly two years, in an attempt to turn things around.
However, the apparel company is heading into earnings going up against some weak prior-year comparables and a low valuation. Could it be an opportune time to buy Nike's stock before its earnings come out?
Image source: Getty Images.
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Analysen zu Nike Inc.
|09.09.26
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|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
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|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|32,04
|0,77%
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