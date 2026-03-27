Siemens-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Gael de-Bray bezog in einem am Freitag vorliegenden Kommentar Stellung zu Medienberichten über eine Erklärung des Managements, dass Kunden aufgrund der Lage im Iran Investitionen aufschöben. Er selbst geht aber nur von geringfügigen Auswirkungen auf die Auftragseingänge und Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals aus.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 13:57 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 204,60 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 19,75 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 464 489 Siemens-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 12,6 Prozent zurück. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Siemens am 13.05.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET



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