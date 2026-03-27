Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Aktuelle Analyse 27.03.2026 14:13:47

Siemens-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein

Siemens-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Siemens-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Gael de-Bray bezog in einem am Freitag vorliegenden Kommentar Stellung zu Medienberichten über eine Erklärung des Managements, dass Kunden aufgrund der Lage im Iran Investitionen aufschöben. Er selbst geht aber nur von geringfügigen Auswirkungen auf die Auftragseingänge und Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals aus.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 13:57 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 204,60 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 19,75 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 464 489 Siemens-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 12,6 Prozent zurück. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Siemens am 13.05.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,servickuz / Shutterstock.com

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