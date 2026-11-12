Siemens Aktie
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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
12.11.2026 11:52:30
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin attestierte den Münchnern am Donnerstag starke Ergebnisse und einen entsprechenden Ausblick. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen angesichts höherer Wachstumsambitionen auf mittlere Sicht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
330,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
285,80 €
|
Abst. Kursziel*:
15,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
281,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,06%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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