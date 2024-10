Siemens Energy-Aktie verbilligt sich: Gewinnmitnahmen

Die jüngst noch von Rekord zu Rekord geeilten Aktien von Siemens Energy sind am späten Dienstagnachmittag stark unter Druck geraten.

In einem wieder etwas eingetrübteren Marktumfeld nahmen die Anleger des Energietechnikkonzerns Siemens Energy Gewinne mit. Zum Handelsschluss stand via XETRA ein Minus von 4,01 Prozent auf 34,67 Euro zu Buche. Dies bedeutete den letzten Platz im wenig veränderten deutschen Leitindex DAX

Aus charttechnischer Sicht bot die 21-Tage-Durchschnittslinie Halt, die knapp unter dem aktuellen Kurs verläuft und den kurzfristigen Trend beschreibt. Seit Jahresbeginn gerechnet steht aber immer noch ein Plus von 185 Prozent zu Buche - so stark ist in diesem Zeitraum kein anderer DAX-Wert gestiegen.

