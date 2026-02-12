Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
12.02.2026 07:04:39
Siemens erhöht Ergebnisprognose
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach einem guten Start in das neue Geschäftsjahr erhöht der Technologiekonzern Siemens seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September). Die für Siemens entscheidende Gewinnkennziffer - das Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten - soll 2025/26 auf 10,70 bis 11,10 Euro steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Zuvor waren die Münchner von 10,40 bis 11 Euro ausgegangen. Der Umsatz soll dagegen weiterhin um sechs bis acht Prozent auf vergleichbarer Basis zulegen. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Siemens erwartet einen anhaltenden Gegenwind durch den starken Euro.
Im ersten Quartal profitierte Siemens von starken Zuwächsen im Digitalgeschäft, bei Smart Infrastructure sowie in der Zugsparte Mobility. Auf vergleichbarer Basis erhöhte sich der Auftragseingang um zehn Prozent auf 21,4 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um acht Prozent auf 19,1 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts stieg um 15 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, was über den Erwartungen der Analysten lag. Stark verbessert zeigte sich dabei die Sparte Digital Industries, aber auch die anderen Kerngeschäfte konnten deutlich zulegen.
Unter dem Strich verdiente Siemens 2,2 Milliarden Euro, und damit 43 Prozent weniger als im Vorjahresquartal, in dem der Konzern allerdings von dem milliardenschweren Verkauf der Antriebssparte Innomotics profitiert hatte. Das darum bereinigte Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten stieg von 2,22 auf 2,80 Euro./nas/stk
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|248,30
|-5,08%
