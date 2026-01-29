Zurich Insurance Aktie

599,20EUR 6,00EUR 1,01%
Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 14:51:25

Zurich Insurance Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Analyst Derald Goh hält laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Einigung zwischen dem Schweizer Versicherer und Beazley bezüglich der Übernahme des britischen Konkurrenten im Spezialversicherungsmarkt weiterhin für möglich. Nachdem Beazley Zurichs Offerte am 22. Januar abgelehnt hat, habe er nun ein vereinfachtes Fusionsmodell erstellt, um Investoren in ihrer Einschätzung über die möglichen Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen von Zurich zu unterstützen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:16 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
548,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-5,11%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
548,20 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,14%
Analyst Name::
Derald Goh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Analysen
14:51 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 599,20 1,01% Zurich Insurance AG (Zürich)

Aktuelle Aktienanalysen

15:17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
14:53 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
14:52 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:51 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
14:32 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:58 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
13:56 Tesla Verkaufen DZ BANK
13:54 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:18 Roche Outperform Bernstein Research
13:15 Nokia Market-Perform Bernstein Research
13:14 easyJet Outperform Bernstein Research
13:13 ABB Market-Perform Bernstein Research
13:10 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:09 easyJet Outperform RBC Capital Markets
13:08 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
13:07 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:06 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:05 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13:04 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
13:04 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
13:03 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
13:02 Siemens Kaufen DZ BANK
12:59 ASML NV Buy UBS AG
12:58 Continental Buy UBS AG
12:57 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
12:55 ABB Neutral UBS AG
12:54 Ryanair Buy UBS AG
12:53 easyJet Buy UBS AG
12:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
12:51 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
12:50 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
12:48 STMicroelectronics Buy UBS AG
12:47 Nemetschek Neutral UBS AG
12:39 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12:39 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:38 GEA Buy UBS AG
12:36 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
12:36 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
12:35 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12:35 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
12:33 KRONES Buy Deutsche Bank AG
12:32 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
12:32 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
12:31 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12:27 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 Siemens Energy Buy UBS AG
11:56 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen