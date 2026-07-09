Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|SLI-Performance
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09.07.2026 09:29:08
SIX-Handel: SLI beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
Am Donnerstag geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,30 Prozent auf 2 274,96 Punkte nach oben. Zuvor ging der SLI 0,419 Prozent fester bei 2 277,66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 268,15 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 277,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 274,53 Punkten.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, stand der SLI bei 2 137,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, lag der SLI noch bei 2 101,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der SLI einen Stand von 1 976,84 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,76 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 321,54 Punkte. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,91 Prozent auf 84,76 CHF), VAT (+ 2,80 Prozent auf 668,60 CHF), Logitech (+ 2,51 Prozent auf 80,00 CHF), UBS (+ 1,44 Prozent auf 41,69 CHF) und Galderma (+ 1,14 Prozent auf 177,05 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Nestlé (-1,31 Prozent auf 83,01 CHF), Novartis (-0,95 Prozent auf 124,70 CHF), Swisscom (-0,81 Prozent auf 610,00 CHF), Partners Group (-0,78 Prozent auf 658,20 CHF) und Alcon (-0,78 Prozent auf 53,58 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 163 447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 292,900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,07 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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