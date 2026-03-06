Roche Aktie

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

06.03.2026 12:23:51

Roche Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels Petrelintide lägen am unteren Ende der Erwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er prognostiziert für das Mittel des Partners Zealand Pharma aktuell einen Spitzenumsatz von rund 4 Milliarden Dollar mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Damit steht das Mittel für weniger als ein Prozent des Roche-Wertes (NPV)./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

