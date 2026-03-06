Roche Aktie
|340,90CHF
|-10,60CHF
|-3,02%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels Petrelintide lägen am unteren Ende der Erwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er prognostiziert für das Mittel des Partners Zealand Pharma aktuell einen Spitzenumsatz von rund 4 Milliarden Dollar mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Damit steht das Mittel für weniger als ein Prozent des Roche-Wertes (NPV)./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
384,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
340,70 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
340,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,64%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
